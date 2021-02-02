«Бетис» — «Осасуна»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 21-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу над— 1:0.

Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий хозяев Борха Иглесиас.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Осасуна 1:0 Гол: 1:0 Борха Иглесиас (80') Бетис: Хоэль Роблес, Виктор Руис (Сидней, 46'), Алекс Морено, Эмерсон, Айсса Манди, Paul Akouokou, Набиль Фекир, Серхио Каналес (Андрес Гуардадо, 87'), Хоакин (Вилльям Карвалью, 58'), Родриго Эрнандес (Кристиан Тельо, 70'), Лоренсо Морон (Борха Иглесиас, 58') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Juan Cruz, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Ойер Оласабаль, Enrique Barja (Мануэль Санчес, 64'), Иньиго Перес (Адриан Лопес, 84'), Хон Монкайола (Хави Мартинес, 84'), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 64'), Хонатан Кальери (Энрик Гальего, 77') Предупреждения: Хон Монкайола (59'), Хоэль Роблес (87')

После этой победы клуб из Севильи поднялся на седьмое место в таблице Примеры. «Осасуна» находится на 17-й срочке.