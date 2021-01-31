Тренер «Реала»: Мы вышли вперед, но гол «Леванте» надломил нас

Тренер мадридского «Реала»прокомментировал поражение отв матче 21-го тура чемпионата Испании (1:2).

«Это было тяжелое поражение, особенно из-за того, что произошло на 8-й минуте [удаление Милитао]. Мы вышли вперед, но гол "Леванте" надломил нас.

Вторую половину наша команда начала здорово, а затем пропустили необязательный. Я увидел, что мои ребята бились до последнего — это главное.

Шансы на чемпионство? Мы продолжаем верить в команду. Думаю, что все болельщики "Реала" придерживаются такой же позиции», — цитирует тренера Marca.

«Реал» уже отстает на семь очков от мадридского «Атлетико», при это «матрасники» имеют еще две игры в запасе.