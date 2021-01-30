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    «Фиорентина» вдевятером упустила победу победу над «Торино»

    «Торино» — «Фиорентина»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Торино Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 20-го тура чемпионата Италии «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» со счетом 1:1.

    «Фиорентина»
    «Фиорентина»

    В составе туринцев отличился Андреа Белотти, за гостей забил Франк Рибери.

    По ходу матча у «Фиорентины» были удалены Гаэтано Кастровилли и Никола Миленкович.

    Новобранец «фиалок» российский форвард Александр Кокорин участия в матче не принимал.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Фиорентина 1:1
    Голы: 0:1 Франк Рибери (67'), 1:1 Андреа Белотти (88') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Лянцо (Никола Мурру, 75'), Alessandro Buongiorno, Саша Лукич (Даньеле Базелли, 76'), Кристиан Даниэль Ансальди, Уилфрид Синго, Кароль Линетти (Симоне Верди, 65'), Томас Ринкон, Андреа Белотти, Симоне Дзадза Фиорентина: Бартломей Дронговский, Lucas Martinez, Никола Миленкович, Херман Песселья, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Валентин Эйссерик, 84'), Гаэтано Кастровилли, Лоренцо Венути (Эрик Пульгар, 64'), Софьян Амрабат, Франк Рибери (Игор де Пауло, 74'), Душан Влахович (Кристиан Куаме, 84') Предупреждения: Лянцо (37'), Андреа Белотти (71'), Кристиан Куаме (84'), Софьян Амрабат (90') Удаления: Гаэтано Кастровилли (61'), Никола Миленкович (71')

    «Фиорентина» находится на 12-м месте в таблице Серии А, «Торино» идет на 17-й строчке.

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