«Штутгарт» — «Майнц»: счет матча 2:0, обзор голов,

В матче 19-го тура чемпионата Германииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме — отличились Саша Каладжич и Силас Вамангитука.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Майнц 2:0 Голы: 1:0 Sasa Kalajdzic (55'), 2:0 Силла Вамангитука (72') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос (Атакан Каразор, 84'), Ватару Эндо, Гонсало Кастро (Филипп Фёрстер, 26'), Силла Вамангитука (Tanguy Coulibaly, 84'), Николас Гонсалес, Орел Мангала, Borna Sosa (Роберто Массимо, 58'), Sasa Kalajdzic Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Stefan Bell (Жан-Поль Бутьюс, 75'), Мусса Ньякат, Данни Латца (Кевин Штёгер, 62'), Эдмилсон Фернандеш (Левин Эцтунали, 62'), Данни да Коста, Филипп Мвене, Доминик Кор, Робин Куайсон (Жонатан Буркардт, 27'), Карим Онисиво (Адам Салаи, 75') Предупреждения: Мусса Ньякат (21'), Филипп Фёрстер (33'), Stefan Bell (43'), Карим Онисиво (45'), Доминик Кор (81')

«Штутгарт» после этой победы поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» находится на 17-й строчке.