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    «Штутгарт» на своем поле обыграл «Майнц»

    «Штутгарт» — «Майнц»: счет матча 2:0, обзор голов,

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Штутгарт Майнц Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 19-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» одержал домашнюю победу над «Майнцем» со счетом 2:0.

    «Штутгарт»
    «Штутгарт»

    Оба мяча были забиты во втором тайме — отличились Саша Каладжич и Силас Вамангитука.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Майнц 2:0
    Голы: 1:0 Sasa Kalajdzic (55'), 2:0 Силла Вамангитука (72') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос (Атакан Каразор, 84'), Ватару Эндо, Гонсало Кастро (Филипп Фёрстер, 26'), Силла Вамангитука (Tanguy Coulibaly, 84'), Николас Гонсалес, Орел Мангала, Borna Sosa (Роберто Массимо, 58'), Sasa Kalajdzic Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Stefan Bell (Жан-Поль Бутьюс, 75'), Мусса Ньякат, Данни Латца (Кевин Штёгер, 62'), Эдмилсон Фернандеш (Левин Эцтунали, 62'), Данни да Коста, Филипп Мвене, Доминик Кор, Робин Куайсон (Жонатан Буркардт, 27'), Карим Онисиво (Адам Салаи, 75') Предупреждения: Мусса Ньякат (21'), Филипп Фёрстер (33'), Stefan Bell (43'), Карим Онисиво (45'), Доминик Кор (81')

    «Штутгарт» после этой победы поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» находится на 17-й строчке.

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