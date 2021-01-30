«Сампдория» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

В 20-м туре чемпионата Италии генуэзскаяпотерпела домашнее поражение от туринскогосо счетом 0:2.

На 20-й минуте счет открыл Федерико Кьеза. В компенсированное время Арон Рэмзи снял все вопросы о победителе.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Ювентус 0:2 Голы: 0:1 Федерико Кьеза (20'), 0:2 Аарон Рэмси (90') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Адриен Силва (Mikkel Damsgaard, 62'), Олбин Экдаль, Мортен Торсби, Антонио Кандрева (Якуб Янкто, 81'), Бальде Кейта (Эрнесто Торрегросса, 68'), Фабио Квальярелла (Гастон Рамирес, 68') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Данило, Леонардо Бонуччи, Артур (Аарон Рэмси, 83'), Уэстон Маккенни, Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза (Алекс Сандро, 83'), Родриго Бентанкур (Адриен Рабьо, 74'), Криштиану Роналду, Альваро Мората (Федерико Бернардески, 78') Предупреждения: Мортен Торсби (24'), Олбин Экдаль (30'), Якуб Янкто (31'), Родриго Бентанкур (37'), Mikkel Damsgaard (87'), Федерико Бернардески (89')

«Ювентус» набрал 39 очков в 19 встречах и поднялся на третье место. «Сампдория» занимает десятую строчку таблицы Серии А. У команды из Генуи 26 очков после 20 игр.

6 февраля «Ювентус» примет «Рому». 7 февраля состоится матч «Беневенто» — «Сампдория».