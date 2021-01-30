«Реал» — «Леванте»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Уже на 9-й минуте мадридцы остались в меньшинстве — Эдер Милитао получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Серхио Леон выходил один на один, но был сбит защитником.

На 13-й минуте убежал в контратаку «Реал», Асенсио получил проникающий пас, прошёл половину поля и пробил мимо вратаря.

А на 32-й минуте счет сравнялся. Мирамон с правого фланга навесил чуть дальше центра штрафной, а Моралес с полулёта пробивает в касание в дальний угол — без шансов для Куртуа.

На 78-й минуте «Леванте» разыграл угловой. Рочина вернул мяч Барди, тот прострел в штрафную на Марти, и Рохер вторым касанием пробил в дальний угол.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Леванте 1:2 Голы: 1:0 Марко Асенсио (13'), 1:1 Хосе Моралес Луис (32'), 1:2 Рохер (78') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Эден Азар (Винисиус Жуниор, 60'), Карим Бензема (Мариано Диас, 82'), Марко Асенсио (Sergio Arribas, 82') Леванте: Айтор, Оскар Дуарте, Серхио Постиго, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Неманья Радоя, Хосе Моралес Луис (Daniel Gomez, 76'), Mickael Malsa (Рубен Рочина, 60'), Гонсало Мелеро, Серхио Леон (Энис Барди, 60'), Рохер (Рубен Везу, 83') Предупреждения: Mickael Malsa (50'), Гонсало Мелеро (72'), Каземиро (90') Удаление: Эдер Милитао (9')

«Реал», имея в активе 40 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» с 26 очками поднялся на девятое место.