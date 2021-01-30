ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеДилемма Мбаппе. Решится ли нападающий на переход в «Реал»?
  • 20:16
    • «Реал» в меньшинстве проиграл «Леванте»
  • 19:59
    • «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» и продолжает лидировать в АПЛ
  • 19:32
    • «Бавария» дома разгромила «Хоффенхайм»
  • 16:48
    • Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 19:52
    • «Айнтрахт» обыграл «Герту», Силва оформил дубль
    Все новости спорта

    «Реал» в меньшинстве проиграл «Леванте»

    «Реал» — «Леванте»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Леванте Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» потерпел домашнее поражение от «Леванте» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

    «Реал»
    «Реал»

    Уже на 9-й минуте мадридцы остались в меньшинстве — Эдер Милитао получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Серхио Леон выходил один на один, но был сбит защитником.

    На 13-й минуте убежал в контратаку «Реал», Асенсио получил проникающий пас, прошёл половину поля и пробил мимо вратаря.

    А на 32-й минуте счет сравнялся. Мирамон с правого фланга навесил чуть дальше центра штрафной, а Моралес с полулёта пробивает в касание в дальний угол — без шансов для Куртуа.

    На 78-й минуте «Леванте» разыграл угловой. Рочина вернул мяч Барди, тот прострел в штрафную на Марти, и Рохер вторым касанием пробил в дальний угол.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Леванте 1:2
    Голы: 1:0 Марко Асенсио (13'), 1:1 Хосе Моралес Луис (32'), 1:2 Рохер (78') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Эден Азар (Винисиус Жуниор, 60'), Карим Бензема (Мариано Диас, 82'), Марко Асенсио (Sergio Arribas, 82') Леванте: Айтор, Оскар Дуарте, Серхио Постиго, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Неманья Радоя, Хосе Моралес Луис (Daniel Gomez, 76'), Mickael Malsa (Рубен Рочина, 60'), Гонсало Мелеро, Серхио Леон (Энис Барди, 60'), Рохер (Рубен Везу, 83') Предупреждения: Mickael Malsa (50'), Гонсало Мелеро (72'), Каземиро (90') Удаление: Эдер Милитао (9')

    «Реал», имея в активе 40 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» с 26 очками поднялся на девятое место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьет «Манчестер Юнайтед» на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Продолжит ли «Реал» погоню за «Атлетико»?
  • «Реал» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Палмейрас» и «Сантос» дойдут до серии пенальти?
  • «Палмейрас» — «Сантос». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 31 января
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Палмейрас — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •  1.83
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чикаго — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетико Гоияниенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры