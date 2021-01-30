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    «Бавария» дома разгромила «Хоффенхайм»

    «Бавария» — «Хоффенхайм»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Бавария Шальке 04 Вердер Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Мюнхенская «Бавария» на своем поле разгромила «Хоффенхайм» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата Германии.

    «Бавария»
    «Бавария»

    В составе победителей отличились Жером Боатенг, Томас Мюллер, Роберт Левандовский и Серж Гнабри.

    Единственный гол гостей забил Андрей Крамарич.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Хоффенхайм 4:1
    Голы: 1:0 Жером Боатенг (32'), 2:0 Томас Мюллер (43'), 2:1 Андрей Крамарич (44'), 3:1 Роберт Левандовски (57'), 4:1 Серж Гнабри (63') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг (Никлас Зюле, 87'), Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Серж Гнабри (Лерой Зане, 70'), Марк Рока (Jamal Musiala, 69'), Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 74'), Кингсли Коман (Дуглас Коста, 74'), Роберт Левандовски Хоффенхайм: Оливер Бауман, Ховард Нордтвейт, Касим Адамс (Кевин Фогт, 58'), Стефан Пош, Кристоф Баумгартнер (Исак Бельфодиль, 74'), Себастьян Руди, Диади Самассеку (Флориан Гриллич, 74'), Мият Гачинович (Павел Кадержабек, 58'), Marco John, Ила Бебу (Мунас Даббур, 81'), Андрей Крамарич Предупреждение: Марк Рока (53')

    Мюнхенский клуб одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать, набрав 45 очков в 19 матчах.

    «Хоффенхайм» опустился на 12-ю строчку таблицы Бундеслиги, оставшись с 22 очками.

    5 февраля «Бавария» сыграет в гостях с берлинской «Гертой». «Хоффенхайм» 7 февраля примет «Айнтрахт».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В другом матче отчетного тура бременский «Вердер» на своем поле сыграл вничью с гельзенкирхенским «Шальке» — 1:1.

    Счет в матче на 38-й минуте открыли гости — отличился Омар Маскарель. На 77-й минуте Кевин Мёвальд сравнял счет.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Шальке 04 1:1
    Голы: 0:1 Омар Маскарель (38'), 1:1 Kevin Moehwald (77') Вердер: Иржи Павленка, Милош Велькович, Омер Топрак (Никлас Мойсандер, 90'), Марко Фридль, Леонардо Биттенкорт, Феликс Агу (Людвиг Аугустинсон, 46'), Теодор Гебре Селасси, Jean-Manuel Mbom (Kevin Moehwald, 46'), Максимилиан Эггештайн, Джошуа Сарджент (Юя Осако, 61'), Романо Шмид (Милот Рашица, 46') Шальке 04: Ralf Faehrmann, Озан Кабак, Матия Настасич, Зеад Колашинац, Тимо Беккер, Омар Маскарель (Malick Thiaw, 80'), Марк Ут, Бенжамен Стамбули, Амин Арит (Виллиам, 70'), Алессандро Шёпф (Нассим Буджеллаб, 46'), Matthew Hoppe (Клас-Ян Хунтелар, 80') Предупреждения: Бенжамен Стамбули (63'), Ralf Faehrmann (66'), Клас-Ян Хунтелар (88'), Malick Thiaw (90')

    «Вердер» с 22 очками на 11-м месте, а «Шальке» с 8 очками на 18-м месте.

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