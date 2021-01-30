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    Тульский «Арсенал» разгромил македонский «Силекс»

    «Арсенал» — «Силекс»: счет матча 4:1, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» разгромил македонский «Силекс» (4:1) в контрольном матче на тренировочном сборе.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    В составе «оружейников» отличились Эванс Кангва (14-я минута), Игорь Коновалов (30), Валерий Громыко (60) и Александр Ломовицкий (73).

    Единственный гол вице-чемпиона Македонии на 59-й минуте забил Деян Тантуровски.

    Товарищеский матч
    «Арсенал» (Тула, Россия) — «Силекс» (Кратово, Македония) — 4:1 (2:0)
    Голы: Э.Кангва, 14, Коновалов, 30, Громыко, 60, Ломовицкий, 73 — Тантуровски, 59«Арсенал»: Шамов (Нигматуллин, 31), Ковалев, Довбня, Бурлак, Сокол, К.Кангва, Коновалов, Громыко, Хлусевич, Э.Кангва, ПанченкоСостав «Арсенала» после 60-й минуты: Левашов, Бауэр, Довбня, Григалава, Рассказов, Чаушич, Костадинов, Пантелеев, Ломовицкий, Ткачев, Луценко

    Следующий спарринг «Арсенал» проведет 31 января против латвийского клуба «Лиепая».

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