Ибрагимович и Лукаку дисквалифицированы на один матч

Нападающий «Милан»и форвард «Интера»дисквалифицированы на 1 матч Кубка Италии, сообщает Footbal Italia.

Это автоматическая дисквалификация: швед пропустит матч из-за удаления в четвертьфинале с «Интером» (1:2), бельгиец — из-за перебора желтых карточек.

Дополнительной дисквалификации за перепалку во время игры в отношении футболистов пока не применили. Напомним, что по ходу первого тайма Златан обменялся оскорблениями с Лукаку, за что получил свою первую желтую карточку.

Федеральный прокурор все еще может открыть дело о дискриминации после получения официального судейского рапорта, в котором были зафиксированы грубые высказывания обоих игроков.

Таким образом, Лукаку не сыграет в полуфинальном матче с «Ювентусом». Эта встреча состоится в Милане на «Сан-Сиро» 3 февраля.

Ибрагимович свою дисквалификацию будет отбывать в следующем сезоне, поскольку «Милан» вылетел из турнира.