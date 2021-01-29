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    Ибрагимович и Лукаку дисквалифицированы на один матч

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    Нападающий «Милан» Златан Ибрагимович и форвард «Интера» Ромелу Лукаку дисквалифицированы на 1 матч Кубка Италии, сообщает Footbal Italia.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Это автоматическая дисквалификация: швед пропустит матч из-за удаления в четвертьфинале с «Интером» (1:2), бельгиец — из-за перебора желтых карточек.

    Дополнительной дисквалификации за перепалку во время игры в отношении футболистов пока не применили. Напомним, что по ходу первого тайма Златан обменялся оскорблениями с Лукаку, за что получил свою первую желтую карточку.

    Федеральный прокурор все еще может открыть дело о дискриминации после получения официального судейского рапорта, в котором были зафиксированы грубые высказывания обоих игроков.

    Таким образом, Лукаку не сыграет в полуфинальном матче с «Ювентусом». Эта встреча состоится в Милане на «Сан-Сиро» 3 февраля.

    Ибрагимович свою дисквалификацию будет отбывать в следующем сезоне, поскольку «Милан» вылетел из турнира.

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