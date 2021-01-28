Тренер «Аякса» заявил, что Промес не уйдет в «Спартак»

Главный тренер «Аякса»заявил, что нападающийне намерен покидать команду.

«Будет ли трансфер? Нет. Он играет в "Аяксе" и хочет играть здесь. Мы им довольны», — сказал тренер.

По информации «Спорт-Экспресса», разница в позициях амстердамского и московского клубов по трансферной сумме за нападающего на данный момент составляет более 5 миллионов евро.

«Аякс» хочет получить более 15 миллионов, «Спартак» готов заплатить за возвращение голландца максимум 10, причем повышать предложение красно-белые не намерены.

Стороны продолжают переговоры. Вместе с тем, сам футболист готов вновь поехать в Россию — его устраивают условия возможного личного контракта.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.