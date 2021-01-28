ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча

вывел нападающегоиз заявки, сообщается на официальном сайте РПЛ.

27 января стало известно, что 21-летний аргентинец прилетел в Италию для завершения перехода в «Беневенто». Футболист пройдет медосмотр 28 января.

Итальянский клуб возьмет Гайча в аренду на шесть месяцев с опцией продления и возможностью выкупа за 10 миллионов евро. Отмечается, что «ведьмы» полностью будет выплачивать зарплату игроку.

Напомним, Гайч перебрался в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года, заключив пятилетний контракт. В 18 матчах сезона он забил один мяч и отметился голевой передачей.