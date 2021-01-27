«Бернли» — «Астон Вилла»: счет 3:2, обзор голов

В матче 20 тура АПЛпобедилсо счетом 3:2, создав серию из двух успешных поединков подряд.

На голы Олли Уоткинса и Джека Грилиша «бордовые» ответили голами Дуайта МакНила и Бена Ми. Победный гол забил форвард Крис Вуд.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Астон Вилла 3:2 Голы: 0:1 Олли Уоткинс (14'), 1:1 Бен Ми (52'), 1:2 Джек Грилиш (68'), 2:2 Дуайт Макнил (76'), 3:2 Крис Вуд (79') Бёрнли: Ник Поуп (Матей Выдра, 75'), Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Джош Браунхилл (Джек Корк, 46'), Дуайт Макнил, Роберт Брэйди (Йоханн Берг Гудмундссон, 60'), Эшли Вествуд, Крис Вуд, Ник Поуп (Матей Выдра, 75') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис (Кинан Дэвис, 88'), Джон МакГинн, Джек Грилиш, Бертран Траоре (Трезеге, 83'), Росс Баркли (Anwar El-Ghazi, 83'), Олли Уоткинс Предупреждение: Джеймс Тарковски (22')

Набрав 22 очка, «Бернли» остается на 15 месте. «Астон Вилла» опустилась на 10 строчку с 29 баллами.