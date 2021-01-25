Гендиректор «Тамбова»: Вероятность снятии с РПЛ — 99%. Не вижу ни одного источника финансирования

Генеральный директор «Тамбова»заявила, что клуб вскоре может прекратить существование.

«Пока определенных решений на собрании клуба принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

Кто они? Члены ассоциации футбольного клуба "Тамбов". Собственники клуба, если говорить по-русски. Кое-какие расшифровки запросили. Решение будет принято до 31 января.

Вариант со снятием рассматривался, безусловно. Как один из вариантов. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

Какова вероятность, что "Тамбов" снимется? 99 процентов. И все — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.

Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования.

В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги и даже ФНЛ», — сказала Коновалова «Спорт-Экспрессу».

Ранее появилась информация, что «Тамбов» не планирует сниматься с чемпионата РПЛ, но может провести все матчи молодежкой.