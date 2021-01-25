Сульшер: Это фантастика — побеждать в матчах с прошлогодними чемпионами

Главный тренерпрокомментировал победу команды над(3:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Это фантастика — побеждать в матчах с прошлогодними чемпионами — это фантастическая команда, и за последние пару лет мы добились хороших результатов, играя по разным системам, но сегодня мы действовали хорошо и выиграли на своих условиях.

Мы нашли путь, в который верим мы и игроки, и становимся все сильнее и сильнее. Наш менталитет — отыграться после счета 0:1. В этом сезоне мы показали это много раз. Физически мы становимся все сильнее и сильнее.

Для нас это приятное ощущение — играть на своих условиях. У нас были хорошие результаты за последние несколько лет, играя с ромбом в центре поля или с 3-5-2 , чтобы нейтрализовать оппонентов, но сегодняшний выигрыш — это заявление.

Фернандеш? Это был очень хороший штрафной, и вчера он много тренировался. Он отрабатывал дополнительные штрафные удары по крайней мере полчаса. Я не знаю, сколько времени. Но это сработало и окупилось», — приводит слова Сульшера Sky Sports.