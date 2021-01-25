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    Сульшер: Это фантастика — побеждать в матчах с прошлогодними чемпионами

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу команды над «Ливерпулем» (3:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Это фантастика — побеждать в матчах с прошлогодними чемпионами — это фантастическая команда, и за последние пару лет мы добились хороших результатов, играя по разным системам, но сегодня мы действовали хорошо и выиграли на своих условиях.

    Мы нашли путь, в который верим мы и игроки, и становимся все сильнее и сильнее. Наш менталитет — отыграться после счета 0:1. В этом сезоне мы показали это много раз. Физически мы становимся все сильнее и сильнее.

    Для нас это приятное ощущение — играть на своих условиях. У нас были хорошие результаты за последние несколько лет, играя с ромбом в центре поля или с 3-5-2 , чтобы нейтрализовать оппонентов, но сегодняшний выигрыш — это заявление.

    Фернандеш? Это был очень хороший штрафной, и вчера он много тренировался. Он отрабатывал дополнительные штрафные удары по крайней мере полчаса. Я не знаю, сколько времени. Но это сработало и окупилось», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

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