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    «Наполи» на выезде проиграл «Вероне»

    «Верона» — «Наполи»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Дженоа Кальяри Верона Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 19-го тура чемпионата Италии «Верона» одержала домашнюю победу над «Наполи» со счетом 3:1.

    «Наполи»
    «Наполи»

    В составе хозяев поля голы забили Федерико Димарко (34-я минута), Антонин Барак (62) и Маттиа Цаканьи (79).

    За неаполитанскую команду отличился Ирвин Лосано (1).

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Наполи 3:1
    Голы: 0:1 Ирвин Лосано (1'), 1:1 Федерико Димарко (34'), 2:1 Антонин Барак (62'), 3:1 Маттиа Цаканьи (79') Верона: Марко Сильвестри, Федерико Димарко (Джанджакомо Маньяни, 56'), Корай Гюнтер (Matteo Lovato, 76'), Павел Давидович, Марко Давиде Фараони, Антонин Барак, Дарко Лазович, Ivan Ilic, Маттиа Цаканьи (Даниел Беса, 83'), Адриен Тамез, Никола Калинич (Самуэль Ди Кармине, 56') Наполи: Алекс Мерет, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Диего Демме (Маттео Политано, 65'), Тьемуэ Бакайоко (Станислав Лоботка, 83'), Ирвин Лосано, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 83'), Лоренцо Инсинье (Дрис Мертенс, 60'), Андреа Петанья (Виктор Осимхен, 65') Предупреждения: Диего Демме (16'), Джованни Ди Лоренцо (54'), Джанджакомо Маньяни (60'), Калиду Кулибали (71'), Маттиа Цаканьи (80')

    «Верона» набрала 30 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице серии А. «Наполи», имея в активе 34 очка, занимает шестое место.

    Календарь и таблица Серии А

    Еще в одном матче 19-го тура «Дженоа» на своем поле обыграла «Кальяри» со счетом 1:0.

    Единственный гол на 10-й минуте забил Маттиа Дестро.

    Экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов вышел в составе гостей на 77-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Кальяри 1:0
    Гол: 1:0 Маттиа Дестро (10') Дженоа: Маттиа Перин, Доменико Кришито, Иван Радованович, Андреа Мазиелло, Миха Зайц (Filippo Melegoni, 77'), Кевин Стротман (Валон Бехрами, 63'), Милан Бадель, Давиде Дзаппакоста, Леннарт Циборра (Жером Онген, 56'), Маттиа Дестро (Горан Пандев, 62'), Эльдор Шомуродов (Marko Pjaca, 77') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Хараламбос Ликояннис, Лука Чеппители, Gabriele Zappa, Раджа Найнгголан (Гастон Перейро, 85'), Рэзван Марин, Жоао Педро, Наитан Нандес, Альфред Дункан (Риккардо Соттиль, 70'), Джованни Симеоне (Альберто Черри, 70') Предупреждения: Маттиа Дестро (18'), Наитан Нандес (20'), Gabriele Zappa (86')

    В турнирной таблице Серии А «Дженоа» (18) идет 16-й, а «Кальяри» (14) находится на 18-й позиции.

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