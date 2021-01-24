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    «Лилль» обыграл «Ренн» и догнал ПСЖ

    «Ренн» — «Лилль»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ренн Лилль Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лилль» одержал выездную победу над «Ренном» — 1:0.

    «Лилль»
    «Лилль»

    Единственный мяч в первом тайме забил канадский форвард Джонатан Дэвид.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Лилль 0:1
    Гол: 0:1 Джонатан Дэвид (16') Ренн: Ромен Сален, Жерзино Ньямси, Наиф Агер, Фет Мауасса (Далберт, 87'), Амари Траоре, Клеман Гренье, Эдуардо Камавинжа (Адриен Эну, 78'), Стивен Н'Зонзи, Жереми Доку, Адриен Трюффер (Ромен дель Кастильо, 57'), Мартен Терье Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик (Тьягу Джало, 89'), Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба, Луис Араужо (Жонатан Иконе, 62'), Бенжамен Андре, Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид (Ренату Саншеш, 89'), Юсуф Язиджи (Timothy Weah, 75') Предупреждения: Стивен Н'Зонзи (22'), Зеки Мехмет Челик (34'), Клеман Гренье (40'), Бенжамен Андре (90')

    «Лилль» идет на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, лишь по дополнительным показателям уступая «ПСЖ». «Ренн» обосновался на пятом месте.

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