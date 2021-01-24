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    «Лацио» одержал победу в матче с «Сассуоло»

    «Лацио» — «Сассуоло»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

    «Лацио»
    «Лацио»

    Счет на 6-й минуте открыли гости — отличился Франческо Капуто.

    Еще до перерыва Сергей Милинкович-Савич сравнял счет, а во втором тайме Чиро Иммобиле забил победный гол.

    На счету итальянского форварда теперь 13 мячей в Серии А, в списке бомбардиров турнира он уступает только нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду (15 голов).

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Сассуоло 2:1
    Голы: 0:1 Франческо Капуто (6'), 1:1 Сергей Милинкович-Савич (25'), 2:1 Чиро Иммобиле (71') Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон (Марко Пароло, 67'), Штефан Даниэл Раду, Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 76'), Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари (Сенад Лулич, 75'), Адам Марушич, Jean-Daniel Akpa-Akpro, Хоакин Корреа (Фелипе Кайседо, 67'), Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 86') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Рожерио, Мерт Мюльдюр (Джакомо Распадори, 90'), Джанмарко Феррари, Филип Джуричич, Педро Обьянг (Максим Лопес, 76'), Хамед Траоре (Жереми Бога, 76'), Мануэль Локателли, Грегоре Дефрель (Лукаш Гараслин, 46'), Франческо Капуто Предупреждения: Патрисио Габбарон (59'), Марлон (65'), Педро Обьянг (68'), Лукас Лейва (75'), Джанмарко Феррари (90')

    В турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» (34 очка) занимает седьмое место, «Сассуоло» (30) находится на девятой позиции.

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