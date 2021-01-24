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    «Сельта» сыграла вничью с «Эйбаром»

    «Сельта» — «Эйбар»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 20-го тура испанской Примеры «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Эйбаром» — 1:1.

    «Сельта»
    «Сельта»

    Гол хозяев на 9-й минуте забил Браис Мендес, в начале второго тайма ответный мяч провел Бриан Хиль.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Эйбар 1:1
    Голы: 1:0 Брайс Мендес (9'), 1:1 Бриан Хиль (53') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джейсон Мурильо, Франсиско Пейнадо (Alfonso Gonzalez, 75'), Нолито (Miguel Baeza, 80'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Эмре Мор (Окай Йокушлу, 46'), Сантьяго Мина Эйбар: Марко Дмитрович, Педро Бигас, Паулу Оливейра, Рафаэл Суареш, Алехандро Посо, Серхио Альварес (Алейш Гарсия, 63'), Эдуардо Экспозито, Йосинори Муто, Ресио Хосе (Pape Kouli Diop, 76'), Бриан Хиль, Энрике Гарсия (Педро Леон, 75') Предупреждения: Рафаэл Суареш (2'), Ренато Тапиа (35'), Эдуардо Экспозито (43'), Окай Йокушлу (54'), Ресио Хосе (64'), Брайс Мендес (66'), Сантьяго Мина (80')

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Сельта» (24 очка) занимает девятое место, «Эйбар» (20) идет 15-м.

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