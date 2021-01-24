ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Дортмунд» не выигрывает уже три матча«Гладбах» поставил под вопрос выход «Дортмунда» в ЛЧ
  • 08:49
    • Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде
  • 10:27
    • «Бруклин» победил «Майами», Дюрант набрал 31 очко
  • 10:15
    • «Лейкерс» на выезде победил «Чикаго Буллз», «Юта» выиграла у «Голден Стэйт Уорриорз»
  • 09:45
    • «Сент-Луис» дома обыграл «Лос-Анджелес»
  • 09:39
    • Дебютная шайба Дадонова не помогла «Оттаве» избежать поражения от «Виннипега»
    Все новости спорта

    Бензема: В чемпионской гонке мы смотрим только на себя

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Алавес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Форвард «Реала» Карим Бензема оценил выступление команды в матче с «Алавесом», в котором «сливочные» победили 4:1. Француз формил дубль.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    «Это очень хорошая игра, важная для уверенности. Нам нужно продолжать работать, как мы делали это раньше. Каждый день мы работаем над голами, игрой в центре, передачами. Сегодня голы пришли. После тяжелой недели мы вышли на правильный путь.

    Груз ответственности всегда есть в этом клубе. Я всегда хочу помочь своим партнерам, сегодня я сыграл хорошо. Но не я один, все мои одноклубники.

    Что же касается чемпионской гонки, то мы смотрим только на себя. Впереди еще много матчей чемпионата», — приводит слова Бензема Marca.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «МЮ» против «Ливерпуля» на «Олд траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Бавария» вновь разобьет «Шальке»
  • «Шальке» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Найдет ли «Челси» утешение в Кубке Англии?
  • «Челси» — «Лутон Таун». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    16.66
  • Суперэкспресс на 23-24 января
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эльче — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сошо — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры