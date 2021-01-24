Бензема: В чемпионской гонке мы смотрим только на себя

Форвард «Реала»оценил выступление команды в матче с «Алавесом», в котором «сливочные» победили 4:1. Француз формил дубль.

«Это очень хорошая игра, важная для уверенности. Нам нужно продолжать работать, как мы делали это раньше. Каждый день мы работаем над голами, игрой в центре, передачами. Сегодня голы пришли. После тяжелой недели мы вышли на правильный путь.

Груз ответственности всегда есть в этом клубе. Я всегда хочу помочь своим партнерам, сегодня я сыграл хорошо. Но не я один, все мои одноклубники.

Что же касается чемпионской гонки, то мы смотрим только на себя. Впереди еще много матчей чемпионата», — приводит слова Бензема Marca.