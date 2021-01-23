Семин: «Фиорентина» Кокорина берет — значит, все остальное зависит только от него

Бывший главный тренер «Локомотива»поделился мнением о перспективахв составе «Фиорентины».

«Здесь на самом деле очень простая ситуация: Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, и ему этот шанс предоставился. Как Кокорин воспользуется своим шансом, зависит от него самого.

"Фиорентина" же его берет? Берет. Будет он работать не покладая рук, работать с утра до вечера — продлит себе футбольную жизнь, найдет себе место в стартовом составе "Фиорентины", жизнь будет прекрасна. А если не будет работать, будет в запасе сидеть. Вот и все. Клуб его берет — значит, все остальное зависит только от него», — цитирует Семина Rusfootball.info.