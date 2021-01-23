«Реал Сосьедад» — «Бетис»: счет матча 2:2, обзор голов

«Реал Сосьедад»
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За хозяев голы забили Александер Исак и Микель Оярсабаль. В составе гостей мячи на свой счет записали Серхио Каналес и Хоакин.
Футбол. Испания. Примера
Реал Сосьедад — Бетис 2:2
Голы: 1:0 Александер Исак (48'), 2:0 Микель Оярсабаль (57'), 2:1 Серхио Каналес (85'), 2:2 Хоакин (90') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 66'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Мерино (Мартин Субименди, 77'), Jon Guridi, Андер Гевара, Порту Кристиан (Аднан Янузай, 83'), Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа, 78'), Александер Исак (Хон Баутиста, 83') Бетис: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда, Paul Akouokou (Вилльям Карвалью, 56'), Серхио Каналес, Андрес Гуардадо (Кристиан Тельо, 56'), Диего Лайнес (Родриго Эрнандес, 66'), Набиль Фекир (Хоакин, 78'), Лоренсо Морон (Антонио Санабрия, 67') Предупреждения: Paul Akouokou (51'), Микель Мерино (69'), Хосеба Сальдуа (86'), Хуан Миранда (90')
«Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 31 очко. «Бетис» находится на восьмой строчке таблицы Примеры, имея 27 очков.
30 января «Реал Сосьедад» встретится на выезде с «Вильярреялом». 1 февраля «Бетис» примет «Осасуну».