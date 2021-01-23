ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Дортмунд» не выигрывает уже три матча«Гладбах» поставил под вопрос выход «Дортмунда» в ЛЧ
  • 22:24
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Челтнема» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 22:08
    • «Интер» сыграл вничью с «Удинезе» и не смог догнать «Милан»
  • 21:56
    • «Атланта» без Миранчука разгромила «Милан»
  • 20:21
    • «Севилья» разгромила «Кадис» благодаря хет-трику Эн-Несери
  • 19:53
    • ЦСКА дома уступил «Йокериту»
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» упустил победу над «Бетисом»

    «Реал Сосьедад» — «Бетис»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 2:2.

    «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад»

    За хозяев голы забили Александер Исак и Микель Оярсабаль. В составе гостей мячи на свой счет записали Серхио Каналес и Хоакин.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Бетис 2:2
    Голы: 1:0 Александер Исак (48'), 2:0 Микель Оярсабаль (57'), 2:1 Серхио Каналес (85'), 2:2 Хоакин (90') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 66'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Мерино (Мартин Субименди, 77'), Jon Guridi, Андер Гевара, Порту Кристиан (Аднан Янузай, 83'), Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа, 78'), Александер Исак (Хон Баутиста, 83') Бетис: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда, Paul Akouokou (Вилльям Карвалью, 56'), Серхио Каналес, Андрес Гуардадо (Кристиан Тельо, 56'), Диего Лайнес (Родриго Эрнандес, 66'), Набиль Фекир (Хоакин, 78'), Лоренсо Морон (Антонио Санабрия, 67') Предупреждения: Paul Akouokou (51'), Микель Мерино (69'), Хосеба Сальдуа (86'), Хуан Миранда (90')

    «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 31 очко. «Бетис» находится на восьмой строчке таблицы Примеры, имея 27 очков.

    30 января «Реал Сосьедад» встретится на выезде с «Вильярреялом». 1 февраля «Бетис» примет «Осасуну».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Побег из плена
  • Порье — Макгрегор. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Сможет ли «Марсель» остановить команду Головина?
  • «Монако» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Подаст ли «Реал» признаки жизни?
  • «Алавес» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Порье — Макгрегор
  • Прочие
  • Завтра в 08:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры