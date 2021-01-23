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    Джеко выведен из состава «Ромы» после конфликта с Фонсекой

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    Между нападающим «Ромы» Эдином Джеко и главным тренером команды Паулу Фонсекой возник серьезный конфликт, сообщает издание Corriere dello Sport.

    Эдин Джеко
    Эдин Джеко

    По информации источника, данная ситуация произошла после матча Кубка Италии против «Специи» (2:4).

    34-летний босниец был недоволен тем, что наставник предоставил ему лишь 30 минут игрового времени.

    По этой причине португальский специалист принял решение исключить форвард из состава перед игрой 19-го тура Серии А со «Специей». Решение тренера также подразумевало, что форвард лишится капитанской повязки в «Роме».

    Некоторые игроки поддержали Джеко и выразили несогласие с мерами, принятыми Фонсекой. В то же время в раздевалке «джаллоросси» не все одобряют поведение боснийца.

    Отмечается, что руководство римлян готово отпустить Джеко в АПЛ, где им интересуется «Вест Хэм».

    У форварда пока нет других очевидных вариантов продолжения карьеры в других клубах. Джеко получает в «Роме» 7 миллионов евро за год.

    «Интер» и «Ювентус», которые в прошлом проявляли интерес к нападающему, сейчас не могут позволить себе подписание столь высокооплачиваемого футболиста.

    Эдин Джеко выступает за «Рому» с июля 2016 года. В общей сложности он принял участие в 242 матчах, забил 114 голов и отдал 52 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

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