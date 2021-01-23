Джеко выведен из состава «Ромы» после конфликта с Фонсекой

Между нападающим «Ромы»и главным тренером командывозник серьезный конфликт, сообщает издание Corriere dello Sport

По информации источника, данная ситуация произошла после матча Кубка Италии против «Специи» (2:4).

34-летний босниец был недоволен тем, что наставник предоставил ему лишь 30 минут игрового времени.

По этой причине португальский специалист принял решение исключить форвард из состава перед игрой 19-го тура Серии А со «Специей». Решение тренера также подразумевало, что форвард лишится капитанской повязки в «Роме».

Некоторые игроки поддержали Джеко и выразили несогласие с мерами, принятыми Фонсекой. В то же время в раздевалке «джаллоросси» не все одобряют поведение боснийца.

Отмечается, что руководство римлян готово отпустить Джеко в АПЛ, где им интересуется «Вест Хэм».

У форварда пока нет других очевидных вариантов продолжения карьеры в других клубах. Джеко получает в «Роме» 7 миллионов евро за год.

«Интер» и «Ювентус», которые в прошлом проявляли интерес к нападающему, сейчас не могут позволить себе подписание столь высокооплачиваемого футболиста.

Эдин Джеко выступает за «Рому» с июля 2016 года. В общей сложности он принял участие в 242 матчах, забил 114 голов и отдал 52 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.