Пранделли: Ждем приезда Кокорина и подписи в контракте с «Фиорентиной»

Главный тренер «Фиорентины»прокомментировал переход нападающегоиз

Ранее московский клуб объявил о достижении договоренности с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина. Футболисту осталось пройти медосмотр.

«Мы ждем его приезда и подписи в контракте. После этого сможем говорить о нем подробнее», — сказал Пранделли Firenze Viola.

Сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Спартаку» 3,5 млн евро за трансфер, в сделку также включен процент с дальнейшей продажи.

Кокорин будет получать в «Фиорентине» около 2 млн евро в год. В московской команде он зарабатывал 3 млн в год.

Кокорин забил 2 гола за «Спартак» в 8 играх РПЛ и отдал 1 результативный пас.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше серии А занимает 18-е место с 18 очками.