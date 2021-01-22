Куман: Нельзя дважды промахиваться с пенальти, являясь игроками «Барсы»

Главный тренер «Барселоны»выразил возмущение тем фактом, что игроки команды не реализовали два пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против(2:0, доп. время).

В основное время каталонцы не реализовали два пенальти: вратарь «Корнельи» Рамон Хуан отразил удары Миралема Пьянича и Усмана Дембеле.

«Не могу этого понять. У нас есть игроки, которые могут забивать пенальти. Может, это страх.

В чем причина неудач — не понимаю. Вы не можете промахиваться с пенальти дважды, являясь игроками "Барсы". Это несерьезно», — цитирует Кумана Sport.es.

В этом сезоне игроки «Барселоны» уже пять раз не смогли реализовать 11-метровые удары. Неудачно били Лионель Месси, Антуан Гризманн, Мартин Брэйтуэйт, а также Пьянич и Дембеле.

После 18 туров Ла лиги «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице.