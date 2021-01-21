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    Сульшер: Пропустив, «МЮ» проснулся и провел хороший матч

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги перенесенного матча 18-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1).

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Начали мы слабо, но после пропущенного гола заиграли здорово. Нам надо было проснуться, и после этого мы стали играть хорошо.

    Погба забил прекрасный гол. У нас были и другие моменты, чтобы решить исход матча раньше. Когда разница составляет один мяч, у тебя душа уходит в пятки. Погба хорошо проявил себя, он здоров, может играть в полузащите и на фланге, а это очень важно в его случае.

    Когда позади половина сезона, а ты на вершине таблицы, конечно же, все будут спрашивать о шансах на титул. Но мы об этом не думаем. Надо идти от игры к игре. Это очень непредсказуемый сезон», — цитирует Сульшера BT Sport.

    «МЮ» набрал 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» (12) — на 18-м месте.

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