«Фулхэм» — «МЮ»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли хозяева. Замбо исполнил передачу в чужую штрафную, где расторопнее других оказался Адемола Лукман и отправил мяч с близкого расстояния в нижний угол ворот Де Хеа.

На 21-й минуте «МЮ» отыгрался. Фред отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Фернандеша и тот прострелил в центр чужой штрафной, где Ареоля выпустил мяч из рук прямо на Кавани и Эдинсон без труда поразил ворота.

А на 65-й минуте Погба приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:2 Голы: 1:0 Адемола Лукман (5'), 1:1 Эдинсон Кавани (21'), 1:2 Поль Погба (65') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Tosin Adarabioyo, Ола Эйна (Александр Митрович, 83'), Кенни Тете, Рубен Лофтус-Чик, Адемола Лукман, Harrison Reed, Джо Брайан, Andre-Frank Zambo Anguissa (Марио Лемина, 79'), Иван Кавалейру (Абубакар Камара, 71') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Антони Марсьяль (Скотт МакТоминай, 85'), Мэйсон Гринвуд (Маркус Рашфорд, 85'), Фред, Бруну Фернандеш (Неманья Матич, 90'), Эдинсон Кавани Предупреждения: Поль Погба (10'), Andre-Frank Zambo Anguissa (12'), Джо Брайан (62'), Ола Эйна (69')

«Манчестер Юнайтед» вернулся на первое место таблицы АПЛ. Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 40 очков в 19 встречах.

У идущего на второй строчке «Манчестер Сити» 38 очков после 18 игр.