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    «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона

    «Алькояно» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид
    Мадридский «Реал» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Испании потерпел поражение от выступающего в Сегунде Б клуба «Алькояно» — 1:2 д.в.

    «Реал»
    «Реал»

    Счет в матче открыли на 45-й минуте мадридцы — отличился Эдер Милитао. Клуб третьего дивизиона отыгрался на 80-й минуте благодаря голу Хосе Сольбеса.

    Игра перешла в экстра-таймы, где на 115-й минуте Хуанан принес победу хозяевам.

    Отметим, что на 110-й минуте был удален полузащитник «Алькояно» Рамон Лопес.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Алокояно — Реал Мадрид 2:1
    Голы: 0:1 Эдер Милитао (45'), 1:1 Jose Solbes (80'), 2:1 Juanan (115') Предупреждения: Ramon Lopez (109'), (34')

    Матчи следующей стадии турнира ориентировочно пройдут 27 января.

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