«Алькояно» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийв гостевом матче 1/16 финала Кубка Испании потерпел поражение от выступающего в Сегунде Б клуба— 1:2 д.в.

Счет в матче открыли на 45-й минуте мадридцы — отличился Эдер Милитао. Клуб третьего дивизиона отыгрался на 80-й минуте благодаря голу Хосе Сольбеса.

Игра перешла в экстра-таймы, где на 115-й минуте Хуанан принес победу хозяевам.

Отметим, что на 110-й минуте был удален полузащитник «Алькояно» Рамон Лопес.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Алокояно — Реал Мадрид 2:1 Голы: 0:1 Эдер Милитао (45'), 1:1 Jose Solbes (80'), 2:1 Juanan (115') Предупреждения: Ramon Lopez (109'), (34')

Матчи следующей стадии турнира ориентировочно пройдут 27 января.