По данным журналиста Николо Скиры, ПСЖ планирует выкупить контракт, который пока что принадлежит «Роме».

Ожидается, что «парижане» выплатят «римлянам» 9 млн евро и предложат Флоренци контракт на 4 года.

#PSG willing to use the option to buy for Alessandro #Florenzi. They will pay €9M to #ASRoma to become the loan in a permanente deal. Ready 4-year contract.