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    • Миранчук выйдет в старте на матч с «Удинезе»
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    «Аталанта» спаслась от поражения в матче с «Удинезе»

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В перенесенном поединке 10 тура Серии А «Аталанта» на выезде встречалась с «Удинезе» и сыграла вничью 1:1. Алексей Миранчук вышел с первых минут.

    Луис Мюриэль
    Луис Мюриэль

    Уже на 1 минуте встречи Роберто Перейра открыл счет и хозяева повели. Под завесу первой половины Луис Мюриэль счет сравнял.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Аталанта 1:1
    Голы: 1:0 Роберто Перейра (1'), 1:1 Луис Мурьель (44') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Йенс Ларсен (Науэль Молина, 88'), Толгай Али Арслан (Себастьен Де Майо, 88'), Роберто Перейра, Роландо Мандрагора (Уолас, 57'), Марвин Зегелар, Кевин Ласанья Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Йоаким Мехле, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Ремо Фройлер, 81'), Маттео Пессина, Ханс Хатебур (Робин Гозенс, 59'), Алексей Миранчук (Йосип Иличич, 58'), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 58') Предупреждения: Роберто Перейра (11'), Марвин Зегелар (75'), Ремо Фройлер (83'), Кевин Бонифаци (90'), Кристиан Ромеро (90')

    После этого «Аталанта» имеет 33 очков, занимая 6 место в таблице. «Удинезе» занимает 15 место с 17 очками в активе.

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