«Аталанта» спаслась от поражения в матче с «Удинезе»

В перенесенном поединке 10 тура Серии Ана выезде встречалась си сыграла вничью 1:1. Алексей Миранчук вышел с первых минут.

Уже на 1 минуте встречи Роберто Перейра открыл счет и хозяева повели. Под завесу первой половины Луис Мюриэль счет сравнял.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Аталанта 1:1 Голы: 1:0 Роберто Перейра (1'), 1:1 Луис Мурьель (44') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Йенс Ларсен (Науэль Молина, 88'), Толгай Али Арслан (Себастьен Де Майо, 88'), Роберто Перейра, Роландо Мандрагора (Уолас, 57'), Марвин Зегелар, Кевин Ласанья Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Йоаким Мехле, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Ремо Фройлер, 81'), Маттео Пессина, Ханс Хатебур (Робин Гозенс, 59'), Алексей Миранчук (Йосип Иличич, 58'), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 58') Предупреждения: Роберто Перейра (11'), Марвин Зегелар (75'), Ремо Фройлер (83'), Кевин Бонифаци (90'), Кристиан Ромеро (90')

После этого «Аталанта» имеет 33 очков, занимая 6 место в таблице. «Удинезе» занимает 15 место с 17 очками в активе.