Хунтелар вернулся в «Шальке»

Клас-Ян Хунтелар
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37-летний голландец подписал контракт с «шахтерами» до конца нынешнего сезона.
С 2010-го по 2017-й годы Хунтелар уже играл в составе «Шальке», с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. В общей сложности он принял участие в 240 матчах, забил 126 голов и отдал 35 ассистов.
В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Хунтелар провел 11 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.
🚨 Willkommen zurück, @KJ_Huntelaar! 🔙— FC Schalke 04 (@s04) January 19, 2021
Der HUNTER stürmt wieder für Königsblau 🏹💙#S04 | #Hunter21 | #Huntelaar