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    Хунтелар вернулся в «Шальке»

    Футбол Шальке 04 Бундеслига Футбол Германии Аякс Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Нападающий амстердамского «Аякса» Клас-Ян Хунтелар стал игроком гельзенкирхенского «Шальке», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

    Клас-Ян Хунтелар
    Клас-Ян Хунтелар

    37-летний голландец подписал контракт с «шахтерами» до конца нынешнего сезона.

    С 2010-го по 2017-й годы Хунтелар уже играл в составе «Шальке», с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. В общей сложности он принял участие в 240 матчах, забил 126 голов и отдал 35 ассистов.

    В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Хунтелар провел 11 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.

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