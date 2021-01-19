Хунтелар вернулся в «Шальке»

Нападающий амстердамского «Аякса»стал игроком гельзенкирхенского, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

37-летний голландец подписал контракт с «шахтерами» до конца нынешнего сезона.

С 2010-го по 2017-й годы Хунтелар уже играл в составе «Шальке», с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. В общей сложности он принял участие в 240 матчах, забил 126 голов и отдал 35 ассистов.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Хунтелар провел 11 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.