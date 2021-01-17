«Ницца» — «Бордо»: счет матча 0:3, обзор голов

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» без голов не закончат «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки 1.64

«Ювентус» снова обыграет «Интер» в Дерби Италии? «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки 2.12