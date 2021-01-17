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    «Бордо» в гостях разгромил «Ланс»

    «Ницца» — «Бордо»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ницца Бордо Страсбург Сент-Этьен Нант Ланс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Бордо» нанес поражение «Лансу» в выездном матче 20-го тура французской Лиги 1.

    Ясин Адли
    Ясин Адли

    Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    По голу забили Хван Ый Чо (50 минут), Поль Байсс (75) и Тома Башич (87).

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Бордо 0:3
    Голы: 0:1 Хван Ый Чо (50'), 0:2 Поль Байсс (75'), 0:3 Тома Башич (87') Ницца: Вальтер Бенитес, Stanley N'Soki, Флавьюс Данильюк, Вильям Салиба, Ассан Камара (Мизьян Маолида, 58'), Кефрен Тюрам-Юльен (Алексис Клод, 70'), Юсеф Аталь (Hicham Mahou, 70'), Hichem Boudaoui (Пьерр Лис-Мелу, 58'), Жефф Рен-Аделед, Каспер Дольберг (Дан Ндой, 76'), Амин Гуири Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Юссуф Сабали, Лорис Бенито, Поль Байсс, Отавио, Самуэль Калу (Николя де Превиль, 62'), Ясин Адли, Тома Башич, Реми Уден (Amadou Traore, 84'), Хван Ый Чо (Dilane Bakwa, 84') Предупреждение: Тома Башич (33')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Бордо» занимает восьмое место (29 очков), а «Ланс» — девятое (28 очков).

    Другие результаты:

    «Нант» — «Ланс» — 1:1
    «Страсбур» — «Сент-Этьен» — 1:0

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