«Ницца» — «Бордо»: счет матча 0:3, обзор голов

Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
По голу забили Хван Ый Чо (50 минут), Поль Байсс (75) и Тома Башич (87).
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Бордо 0:3
Голы: 0:1 Хван Ый Чо (50'), 0:2 Поль Байсс (75'), 0:3 Тома Башич (87') Ницца: Вальтер Бенитес, Stanley N'Soki, Флавьюс Данильюк, Вильям Салиба, Ассан Камара (Мизьян Маолида, 58'), Кефрен Тюрам-Юльен (Алексис Клод, 70'), Юсеф Аталь (Hicham Mahou, 70'), Hichem Boudaoui (Пьерр Лис-Мелу, 58'), Жефф Рен-Аделед, Каспер Дольберг (Дан Ндой, 76'), Амин Гуири Бордо: Бенуа Костиль, Лоран Косельни, Юссуф Сабали, Лорис Бенито, Поль Байсс, Отавио, Самуэль Калу (Николя де Превиль, 62'), Ясин Адли, Тома Башич, Реми Уден (Amadou Traore, 84'), Хван Ый Чо (Dilane Bakwa, 84') Предупреждение: Тома Башич (33')
В турнирной таблице Лиги 1 «Бордо» занимает восьмое место (29 очков), а «Ланс» — девятое (28 очков).
Другие результаты:
«Нант» — «Ланс» — 1:1
«Страсбур» — «Сент-Этьен» — 1:0