Лэмпард прокомментировал победу над «Фулхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над(1:0) в матче 19-го тура АПЛ.

«Разумеется, выиграть приятно. Нелегкая задача, если учитывать нашу физическую форму, но мы обязаны были в конце-концов это сделать. "Фулхэм" создал нам проблемы. Мы неплохо начали поединок, контролировали мяч. Мы прессинговали и получили то, что заслужили.

Сложность в том, что нужно постоянно двигаться, задействовать фланги, пытаться вскрыть оборону соперника. Именно этим мы и занимались. Нам не хватало уверенности, но мы смогли забить, и я доволен.

Мы что забьем, потому что не прекращали давить на соперника. Было важно сохранять терпение, и нам это удалось. Маунт должен забивать чаще, и он об этом знает. Его навыки и отношение к делу восхищают», — приводит слова Лампарда BBC.