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    Лэмпард прокомментировал победу над «Фулхэмом»

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    Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 19-го тура АПЛ.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Разумеется, выиграть приятно. Нелегкая задача, если учитывать нашу физическую форму, но мы обязаны были в конце-концов это сделать. "Фулхэм" создал нам проблемы. Мы неплохо начали поединок, контролировали мяч. Мы прессинговали и получили то, что заслужили.

    Сложность в том, что нужно постоянно двигаться, задействовать фланги, пытаться вскрыть оборону соперника. Именно этим мы и занимались. Нам не хватало уверенности, но мы смогли забить, и я доволен.

    Мы что забьем, потому что не прекращали давить на соперника. Было важно сохранять терпение, и нам это удалось. Маунт должен забивать чаще, и он об этом знает. Его навыки и отношение к делу восхищают», — приводит слова Лампарда BBC.

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