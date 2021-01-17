«Аякс» — «Фейеноорд»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный мяч забил на 22-й минуте 18-летний полузащитник Райан Гравенберх.
Футбол. Нидерланды. Эредивизия
Аякс — Фейеноорд 1:0
Гол: 1:0 Ryan Gravenberch (22') Аякс: Андре Онана, Jurrien Timber, Нуссайр Мазрауи (Перр Схюрс, 66'), Дейли Блинд, Николас Тальяфико, Дави Классен, Ryan Gravenberch (Юрген Эккеленкамп, 46'), Квинси Промес (Эдсон Альварес, 73'), Душан Тадич, Sebastien Haller (Brian Brobbey, 83'), Antony (Закария Лабьяд, 66') Фейеноорд: Ник Марсман, Маркос Сенеси, Тирелл Маласиа, Лютсхарел Гертрейда, Урош Спаич, Марк Димерс (L.Pratto, 84'), Лерой Фер, Йенс Торнстра, Ридгесиано Хапс (Луис Синистерра, 63'), Николай Йоргенсен, Стивен Бергёйс
«Аякс» продолжает лидировать в голландской Эредивизи, набрав 41 очко в 17 матчах.
У ближайшего преследователя «Витесса» 38 очков, а занимающего третью строчку таблицы ПСВ — 37. «Фейеноорд» остался на четвертом месте — 35 очков.
24 января состоятся матчи «Фортуна» — «Аякс» и «Фейеноорд» — АЗ.