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    «Порту» и «Бенфика» сыграли вничью

    «Порту» — «Бенфика»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Португалия Бенфика Порту
    В матче 14-го тура чемпионата Португалии «Порту» на своем поле сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев поля отличился Мехди Тареми, у гостей забил Алекс Гримальдо. В середине второго тайма Тареми получил прямую красную карточку.

    Футбол. Португалия. Примера
    Порту — Бенфика 1:1
    Голы: 0:1 Алехандро Гримальдо (17'), 1:1 Мехди Тареми (25') Порту: Агустин Маркесин, Пепе, Заиду Сануси (Жоау Мариу, 82'), Шансель Мбемба, Нану, Луис Диас (Диогу Лейте, 82'), Матеус Урибе, Хесус Корона, Сержиу Оливейра (Марко Груич, 90'), Мехди Тареми, Мусса Марега (Evanilson, 90') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Gilberto Junior, Алехандро Гримальдо (Эвертон, 83'), Ян Вертонген, Николас Отаменди, Пицци (Франциско Мачадо, 77'), Рафаэл Силва (Джан-Лука Вальдшмидт, 90'), Юлиан Вайгль, Нуну Тавареш, Darwin Nunez, Харис Сеферович Предупреждения: Пицци (50'), Пепе (51'), Нуну Тавареш (54'), Хесус Корона (64'), Мусса Марега (73'), Франциско Мачадо (78'), Ян Вертонген (84'), Агустин Маркесин (90') Удаление: Мехди Тареми (73')

    «Порту» и «Бенфика» не смогли воспользоваться осечкой «Спортинга», который ранее не смог выиграть у «Риу Аве» (1:1). «Львы» с 36 очками продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая идущие на второй и третьей строчке «Порту» и «Бенфику» на четыре очка.

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