ПСЖ — «Марсель»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче за Суперкубок Францииодержал победу надсо счетом 2:1.

На 39-й минуте счет открыли парижане — отличился Мауро Икарди. На 85-й бразилец Неймар реализовал пенальти, который заработал Икарди.

«Марсель» отквитал один мяч на 89-й минуте, благодаря точному удару Димитри Пайета, но перевести матч в дополнительное время провансальцам не удалось.

Футбол. Франция. Суперкубок ПСЖ — Марсель 2:1 Голы: 1:0 Мауро Икарди (39'), 2:0 Неймар (пенальти) (85'), 2:1 Димитри Пайет (89') ПСЖ: Кейлор Навас, Маркос Маркиньос, Лейвин Курзава (Преснел Кимпембе, 65'), Абду Диалло, Алессандро Флоренци, Марко Верратти, Леандро Даниэль Паредес (Перейра Данилу, 88'), Андер Эррера (Пабло Сарабия, 90'), Килиан Мбаппе, Мауро Икарди (Мойзе Кин, 88'), Анхель Ди Мария (Неймар, 65') Марсель: Стив Манданда (Йоанн Пеле, 46'), Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Юто Нагатомо (Поль Лирола, 65'), Бубакар Камара, Неманья Радоньич (Дарио Бенедетто, 56'), Валентин Ронжье (Валер Жермен, 80'), Пап Гуй (Морган Сансон, 56'), Флорьян Товен, Димитри Пайет Предупреждения: Неманья Радоньич (17'), Юто Нагатомо (26'), Поль Лирола (72'), Альваро Гонсалес (77'), Килиан Мбаппе (90')

ПСЖ в прошлом году был объявлен чемпионом после того, как сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В июле парижане выиграли Кубок Франции, обыграв в финале «Сент-Этьен» со счетом 1:0.

«Марсель» принял участие в игре за Суперкубок, поскольку по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Лиге 1.