«Гранада» — «Осасуна»: счет матча 2:0, обзор голов

Футболисты «Гранады»
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Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 2:0.
Счет на 22-й минуте открыл Луис Суарес. В концовке первого тайма автоголом отметился Серхио Эррера.
Футбол. Испания. Примера
Гранада — Осасуна 2:0
Голы: 1:0 Луис Суарес (22'), 2:0 Серхио Эррера (автогол) (45') Гранада: Руи Силва, Херман Санчес, Карлос Нева, Домингуш Дуарте, P.Sanchez (Nehuen Perez, 74'), Максим Гоналон (Ян Брис Этеки, 54'), Дарвин Мачис (Роберто Сольдадо, 74'), Анхель Монторо (Luis Milla, 65'), Янхель Эррера, Кенеди (Антонио Пуэртас, 65'), Луис Суарес Осасуна: Серхио Эррера, Juan Cruz, Давид Гарсия, Факундо Ронкалья, Аридане Эрнандес, Ойер Оласабаль (Лукас Торро, 63'), Хонатан Родригес (Анте Будимир, 64'), Роберто Торрес, Хон Монкайола, Рубен Гарсия (Enrique Barja, 71'), Хонатан Кальери (Энрик Гальего, 71') Предупреждения: Ойер Оласабаль (36'), Рубен Гарсия (40'), Давид Гарсия (67'), Энрик Гальего (76'), Домингуш Дуарте (90')
В турнирной таблице Примеры «Гранада» занимает седьмое место (27 очков), а «Осасуна» — 19-е (15 очков).