ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре Виллаш-БоашГерой на один сезон. 10 мимолетных тренерских успехов
  • 23:33
    • ПСВ объявил о договоренности со «Спартаком» по трансферу Хендрикса
  • 23:17
    • ЦСКА разгромил рижское «Динамо»
  • 22:53
    • «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в сезоне
  • 22:35
    • «Химки» потерпели 11-е поражение подряд в Евролиге
  • 22:11
    • СКА прервал серию из четырех поражений в КХЛ
    Все новости спорта

    «Гранада» нанесла поражение «Осасуне»

    «Гранада» — «Осасуна»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Гранада Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Гранада» одержала победу над «Осасуной» в перенесенном матче четвертого тура испанской Примеры.

    Футболисты «Гранады»
    Футболисты «Гранады»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 2:0.

    Счет на 22-й минуте открыл Луис Суарес. В концовке первого тайма автоголом отметился Серхио Эррера.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Осасуна 2:0
    Голы: 1:0 Луис Суарес (22'), 2:0 Серхио Эррера (автогол) (45') Гранада: Руи Силва, Херман Санчес, Карлос Нева, Домингуш Дуарте, P.Sanchez (Nehuen Perez, 74'), Максим Гоналон (Ян Брис Этеки, 54'), Дарвин Мачис (Роберто Сольдадо, 74'), Анхель Монторо (Luis Milla, 65'), Янхель Эррера, Кенеди (Антонио Пуэртас, 65'), Луис Суарес Осасуна: Серхио Эррера, Juan Cruz, Давид Гарсия, Факундо Ронкалья, Аридане Эрнандес, Ойер Оласабаль (Лукас Торро, 63'), Хонатан Родригес (Анте Будимир, 64'), Роберто Торрес, Хон Монкайола, Рубен Гарсия (Enrique Barja, 71'), Хонатан Кальери (Энрик Гальего, 71') Предупреждения: Ойер Оласабаль (36'), Рубен Гарсия (40'), Давид Гарсия (67'), Энрик Гальего (76'), Домингуш Дуарте (90')

    В турнирной таблице Примеры «Гранада» занимает седьмое место (27 очков), а «Осасуна» — 19-е (15 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» выиграть на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Как завершится встреча двух лучших защит Примеры?
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Пропустят ли баски каталонцев в финал Суперкубка Испании?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.98
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бублик — Де Минаур
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Соболенко — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры