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    Пирло прокомментировал победу над «Сассуоло»

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1).

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Для нас было важно почувствовать стабильность, выиграв сегодня, иначе победа над "Миланом" (3:1) в среду не имела бы значения. Сегодня мы временами играли немного вяло, но затем "Юве" стал немного менее организованным и более решительным. В итоге мы продемонстрировали голод, необходимый для победы.

    Мы — "Ювентус", поэтому на нас есть давление, заставляющее выигрывать в каждом матче. Мы должны относиться к каждому матчу как к финалу, а в конце сезона посмотрим, где мы окажемся.

    Решительность и желание сражаться до последней минуты должны быть в ДНК "Ювентуса". Мы можем улучшить уровень игры, можем играть лучше или хуже, но решительность — это элемент, которого всегда должно быть в избытке», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

    «Ювентус» набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А.

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