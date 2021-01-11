Пирло прокомментировал победу над «Сассуоло»

Главный тренерподвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против(3:1).

«Для нас было важно почувствовать стабильность, выиграв сегодня, иначе победа над "Миланом" (3:1) в среду не имела бы значения. Сегодня мы временами играли немного вяло, но затем "Юве" стал немного менее организованным и более решительным. В итоге мы продемонстрировали голод, необходимый для победы.

Мы — "Ювентус", поэтому на нас есть давление, заставляющее выигрывать в каждом матче. Мы должны относиться к каждому матчу как к финалу, а в конце сезона посмотрим, где мы окажемся.

Решительность и желание сражаться до последней минуты должны быть в ДНК "Ювентуса". Мы можем улучшить уровень игры, можем играть лучше или хуже, но решительность — это элемент, которого всегда должно быть в избытке», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А.