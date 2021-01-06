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    Матч «Реала» и «Осасуны» под угрозой срыва из-за снегопада

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    Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Реалом» могут перенести из-за сильного снегопада, сообщает As.

    Поле в Памплоне
    Поле в Памплоне

    Уже несколько дней Памплона страдает от экстремальной погоды, вызванной штормом Дора. Стадион «Эль-Садар», где должна пройти встреча, может стать непригодным для игры из-за снегопада.

    Футболисты «Осасуны» были вынуждены отказаться от тренировок в минувшие выходные, пока футбольные поля не очистили от снега.

    Матч «Осасуна» — «Реал» должен пройти в субботу, 9 января. Ожидается, что к выходным в Памплоне может выпасть еще до 20 см снега.

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