Матч «Реала» и «Осасуны» под угрозой срыва из-за снегопада

Матч 18-го тура чемпионата Испании междумогут перенести из-за сильного снегопада, сообщает As

Уже несколько дней Памплона страдает от экстремальной погоды, вызванной штормом Дора. Стадион «Эль-Садар», где должна пройти встреча, может стать непригодным для игры из-за снегопада.

Футболисты «Осасуны» были вынуждены отказаться от тренировок в минувшие выходные, пока футбольные поля не очистили от снега.

Матч «Осасуна» — «Реал» должен пройти в субботу, 9 января. Ожидается, что к выходным в Памплоне может выпасть еще до 20 см снега.

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