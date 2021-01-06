«Корнелла» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

Мадридскийв гостевом матче второго раунда Кубка Испании проиграли, представляющей третью по значимости лигу Испании, со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 7-й минуте забил Адриан Хименес.

На 63-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален защитник мадридской команды Рикард Санчес.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Корнелла — Атлетико 1:0 Гол: 1:0 Adrian Jimenez (7') Предупреждение: Ricard Sanchez (63')

«Корнелла», одержав три победы в девяти турах сегунды B, с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Атлетико», имея в активе 38 очков в 15 матчах, является лидером испанской примеры.

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Ране «Бетис» на выезде добился обеды над «Мутильверой» в матче 1/32 финала Кубка Испании.

Гости забили сопернику три гола, на что те смогли ответить лишь одним.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Мутильвера — Бетис 1:3 Голы: 1:0 Javier Brinol (5'), 1:1 Хуан Миранда (35'), 1:2 Эмерсон (37'), 1:3 (61')

«Райо Вальекано» оказался сильнее «Аро Депортиво» (3:1), а «Лас-Пальмас» в меньшинстве уступил «Навалькарнеро» с минимальным счетом — 0:1. 0