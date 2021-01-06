ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМРоссийский провал и североамериканский триумф
  • 18:58
    • «Интер» потерпел поражение от «Сампдории»
  • 17:33
    • Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на «Тур де Ски»
  • 16:35
    • Ступак одержала победу в гонке преследования на «Тур де Ски»
  • 22:10
    • Клуб третьего дивизиона выбил «Атлетико» из Кубка Испании
  • 20:01
    • «Ак Барс» в Казани взял верх над московским «Динамо»
    Все новости спорта

    Клуб третьего дивизиона выбил «Атлетико» из Кубка Испании

    «Корнелла» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетико
    Мадридский «Атлетико» в гостевом матче второго раунда Кубка Испании проиграли «Корнелле», представляющей третью по значимости лигу Испании, со счетом 1:0.

    «Атлетико»
    «Атлетико»

    Единственный мяч в этой встрече на 7-й минуте забил Адриан Хименес.

    На 63-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален защитник мадридской команды Рикард Санчес.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Корнелла — Атлетико 1:0
    Гол: 1:0 Adrian Jimenez (7') Предупреждение: Ricard Sanchez (63')

    «Корнелла», одержав три победы в девяти турах сегунды B, с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Атлетико», имея в активе 38 очков в 15 матчах, является лидером испанской примеры.

    Все футбольные трансферы

    Ране «Бетис» на выезде добился обеды над «Мутильверой» в матче 1/32 финала Кубка Испании.

    Гости забили сопернику три гола, на что те смогли ответить лишь одним.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Мутильвера — Бетис 1:3
    Голы: 1:0 Javier Brinol (5'), 1:1 Хуан Миранда (35'), 1:2 Эмерсон (37'), 1:3 (61')

    «Райо Вальекано» оказался сильнее «Аро Депортиво» (3:1), а «Лас-Пальмас» в меньшинстве уступил «Навалькарнеро» с минимальным счетом — 0:1. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манкунианском дерби снова будет мало голов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удастся ли «Барсе» победить в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Насколько успешным будет дебют Почеттино?
  • «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры