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    Пирло: «Ювентус» сыграл с «Удинезе» не в лучший свой футбол

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался после матча 15-го тура Серии А с «Удинезе» (4:1).

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Это был не самый лучший "Ювентус". Мы начали довольно робко и нервно, особенно когда их форварды побежали прессинговать. По ходу игры становились все более уверенными в себе.

    Мне не понравился наш первоначальный подход к игре — мы все еще думали о поражении от "Фиорентины" в прошлом туре. У нас был неправильный тайминг перемещений, особенно на флангах. Знали, что "Удинезе" сядет назад, будет пытаться контратаковать и ждать наших ошибок. Но мы хорошо справились с такой тактикой соперника.

    После "Фиорентины" у нас был разговор. Я говорил, игроки тоже, мы обсудили деликатный момент и поверили в то, что делаем каждый день на тренировках», — цитирует Пирло DAZN.

    «Ювентус» после этой победы поднялся на пятое место в таблице Серии А. «Удинезе» находится на 13-й строчке. 0

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