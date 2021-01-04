Пирло: «Ювентус» сыграл с «Удинезе» не в лучший свой футбол

Главный тренервысказался после матча 15-го тура Серии А с(4:1).

«Это был не самый лучший "Ювентус". Мы начали довольно робко и нервно, особенно когда их форварды побежали прессинговать. По ходу игры становились все более уверенными в себе.

Мне не понравился наш первоначальный подход к игре — мы все еще думали о поражении от "Фиорентины" в прошлом туре. У нас был неправильный тайминг перемещений, особенно на флангах. Знали, что "Удинезе" сядет назад, будет пытаться контратаковать и ждать наших ошибок. Но мы хорошо справились с такой тактикой соперника.

После "Фиорентины" у нас был разговор. Я говорил, игроки тоже, мы обсудили деликатный момент и поверили в то, что делаем каждый день на тренировках», — цитирует Пирло DAZN.

«Ювентус» после этой победы поднялся на пятое место в таблице Серии А. «Удинезе» находится на 13-й строчке. 0