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    «Милан» вдесятером обыграл «Беневенто»

    «Беневенто» — «Милан»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Беневенто Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 15-го тура чемпионата Италии «Беневенто» потерпел домашнее поражение от «Милана» со счетом 0:2.

    «Милан»
    «Милан»

    На 15-й минуте ивуариец Франк Кессье реализовал пенальти, который заработал Анте Ребич, а на 49-й минуте отличился португалец Рафаэл Леау.

    Отметим, что «Милан» с 33-й минуты играл вдесятером — опорный полузащитник Сандро Тонали получил прямую красную карточку за грубую игру.

    На 61-й «Беневенто» мог сократить отставание, но нападающий Джанлука Капрари не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Беневенто — Милан 0:2
    Голы: 0:1 Франк Кессье (пенальти) (15'), 0:2 Рафаэл Леау (49') Беневенто: Lorenzo Montipo, Gaetano Letizia (Riccardo Improta, 39'), Alessandro Tuia (Daam Foulon, 62'), Камил Глик, Federico Barba, Джанлука Капрари (Giuseppe Di Serio, 81'), R.Insigne (Марко Сау, 82'), Паскуале Скьяттарелла, Артур Ионицэ, Перпарим Хетемай (Габриэле Мончини, 46'), Джанлука Лападула Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия (Андреа Конти, 81'), Диогу Далот, Алессио Романьоли, Симон Кьер (Pierre Kalulu, 81'), Сандро Тонали, Хакан Чалханоглу, Анте Ребич (Самуэль Кастильехо, 70'), Браим Диас (Раде Крунич, 36'), Франк Кессье, Рафаэл Леау Предупреждения: Паскуале Скьяттарелла (32'), Хакан Чалханоглу (41'), Диогу Далот (78'), Рафаэл Леау (80') Удаление: Сандро Тонали (34')

    «Милан» лидирует в таблице Серии А, набрав 37 очков. Красно-черные на одно очко опережают «Интер». «Беневенто» занимает десятое место -18 очков.

    6 января состоятся матчи «Кальяри» — «Беневенто» и «Милан» — «Ювентус». 0

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