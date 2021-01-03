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    Артета: Сейчас у «Арсенала» появилась дисциплина в игре

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» (4:0) в матче 17-го тура АПЛ.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Очень убедительная победа. Выиграть три рождественских матча непросто. Когда наши кондиции были получше, мы играли в хороший футбол.

    В конце матча нам пришлось столкнуться с трудностями, потому что поле было очень тяжелым.В первом голе Тирни сыграл круто, а в случае со вторым мячом была отличная комбинация. Прекрасная атакующая игра сегодня.

    Я рад, что мы сумели добиться цели. Таблица теперь выглядит совершенно иначе. Мы играем с иной энергичностью, и победы дарят уверенность. Сейчас у нас появилась дисциплина в игре, в последней третий поля мы играем более креативно, а оборона выглядит надежно», — сказал тренер ВВС.

    «Арсенал» победил в третьем туре подряд, команда находится на 11-й строчке таблицы АПЛ. «Вест Бромвич» занимает 19-ю строчку. 0

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