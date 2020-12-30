Тиньков: В ситуации с видео Дзюбы Россия себя опять показала как отсталая страна

, основатель «Тинькофф банка», являющегося спонсором российской Премьер-Лиги, высказался по поводу ситуации с интимным видео с участием нападающего «Зенита»

«Начнем с того, что я не смотрел это видео, потому что такую фигню не смотрю. Для меня это низко — копаться в такой грязи. Я сразу перематываю и переключаю.

Я вообще не понял, почему эта тема как-то поднялась, вообще не понял, о чем идет речь. Думаю, если это перевести хорошо на английский язык и рассказать, они будут в шоке.

О чем речь-то идет? Я вообще не понял. Человек делает то, что делают все. Я отказываюсь это анализировать и думать, пиар или не пиар.

Россия себя опять показала как отсталая страна. Его из сборной выгнали или что-то там. Дикая страна, дети гор!», — сказал Тиньков в эфире телеканала «Дождь». 0