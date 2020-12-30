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    РФС продлил контракт со старшим тренером молодежной сборной России

    Футбол РФС Сборная России Футбол России
    Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о продлении контракта со старшим тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым.

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов

    Обновленное соглашение с 36-летним специалистом вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до конца 2022 года.

    «Благодарю руководство РФС в лице Александра Дюкова, Александра Алаева за оказанное доверие. За пристальное внимание к команде, за создание всех необходимых условий для развития команды, что позволяет нашему коллективу добиваться выполнения поставленных серьезных задач. Мы привыкли к таким вызовам, и это показывает опыт работы за все годы в системе сборных команд РФС.

    Конечно, я очень рад продлению договора с РФС. По окончании моего текущего соглашения мы обсудили с руководством союза условия его пролонгации. Отрадно, что наши взгляды и цели сходятся. Сейчас все мысли и работа направлены на успешное выступление на чемпионате Европы 2021 года.

    Однако после этого турнира начнется следующий отборочный турнир, и к нему приковано отдельное внимание, так как перед нашим тренерским штабом поставлена задача сформировать команду, которая приложит все усилия для успешного выступления в отборе и на чемпионате Европы 2023 года, являющемся циклом для последующего попадания на Олимпийские игры», — заявил специалист.

    Галактионов занимает пост старшего тренера молодежной сборной России с декабря 2018 года. 0

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