«ПСЖ» объявил об увольнении Тухеля

подтвердил на своем официальном сайте ранее появившуюся в СМИ информацию об увольнении главного тренера

Вместе с Тухелем парижскую команду также покидают его помощники.

«Хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его команду за все, что они дали нашему клубу. Томас вложил много страсти в работу. Мы будем помнить все лучшие моменты, которые пережили вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Тухель возглавлял «ПСЖ» с лета 2018 года. Под его руководством парижане дважды выиграли чемпионат Франции, а также долшли до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020

«ПСЖ» занимает третье место в таблице текущего чемпионата Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Тухель может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси».

0