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    «ПСЖ» объявил об увольнении Тухеля

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    «Пари Сен-Жермен» подтвердил на своем официальном сайте ранее появившуюся в СМИ информацию об увольнении главного тренера Томаса Тухеля.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    Вместе с Тухелем парижскую команду также покидают его помощники.

    «Хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его команду за все, что они дали нашему клубу. Томас вложил много страсти в работу. Мы будем помнить все лучшие моменты, которые пережили вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

    Тухель возглавлял «ПСЖ» с лета 2018 года. Под его руководством парижане дважды выиграли чемпионат Франции, а также долшли до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020.

    «ПСЖ» занимает третье место в таблице текущего чемпионата Франции.

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    • Напомним, ранее сообщалось, что Тухель может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси».

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