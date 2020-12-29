«ПСЖ» объявил об увольнении Тухеля

Томас Тухель
globallookpress.com
Вместе с Тухелем парижскую команду также покидают его помощники.
«Хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его команду за все, что они дали нашему клубу. Томас вложил много страсти в работу. Мы будем помнить все лучшие моменты, которые пережили вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
Тухель возглавлял «ПСЖ» с лета 2018 года. Под его руководством парижане дважды выиграли чемпионат Франции, а также долшли до финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020.
Communiqué du club— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020
«ПСЖ» занимает третье место в таблице текущего чемпионата Франции.
Напомним, ранее сообщалось, что Тухель может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси».