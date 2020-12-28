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    • «Вулверхэмптон» спасся от поражения в матче с «Тоттенхэмом»
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    «Вулверхэмптон» спасся от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1. обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на первой минуте, после розыгрыша углового Бен Дэвис отпасовал низом у штрафной «волков» на Н'Домбеле и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот.

    Но на 86-й минуте Педру Нету навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу ворот «Тоттенхэма», откуда Ромен Сес ударом головой отправил мяч в дальний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Тоттенхэм 1:1
    Голы: 0:1 Tanguy Ndombele (1'), 1:1 Ромен Сес (86') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Фернандо Марсал (Райан Айт Нури, 75'), Конор Коди, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Педру Нету, Рубен Невеш, Даниэл Поденсе (Vitinha, 90'), Жоау Моутинью (Owen Otasowie, 83'), Адама Траоре, Фабиу Силва Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон (Стивен Бергвейн, 63'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс, Tanguy Ndombele (Мусса Сиссоко, 70'), Сон Хын Мин (Эрик Ламела, 84'), Гарри Кейн Предупреждения: Гарри Уинкс (45'), Даниэл Поденсе (46'), Конор Коди (58'), Фернандо Марсал (68'), Нелсон Семеду (70')

    Команда Жозе Моуринью вышла на пятое место в таблице АПЛ, набрав 26 очков. У «Вулверхэмптона» — 21 очко и 11-я позиция. 0

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