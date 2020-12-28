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    Месси не покинет «Барселону» до конца текущего сезона

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не уйдет из команды во время зимнего трансферного окна.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Ранее неоднократно сообщалось, что Месси из-за проблем в клубе может перейти в другую команду уже зимой. Среди главных претендентов на аргентинца называют «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые готовы удовлетворить финансовые запросы шестикратного обладателя Золотого мяча.

    «Нужно дождаться окончания сезона, а потом будет видно. Пока же ничего не ясно.

    Сейчас я сконцентрирован на команде, мы должны как можно лучше завершить сезон, попытаться выиграть трофеи. Сейчас не время отвлекаться на посторонние вещи», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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