Месси не покинет «Барселону» до конца текущего сезона

Нападающий «Барселоны»заявил, что не уйдет из команды во время зимнего трансферного окна.

Ранее неоднократно сообщалось, что Месси из-за проблем в клубе может перейти в другую команду уже зимой. Среди главных претендентов на аргентинца называют «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые готовы удовлетворить финансовые запросы шестикратного обладателя Золотого мяча.

«Нужно дождаться окончания сезона, а потом будет видно. Пока же ничего не ясно.

Сейчас я сконцентрирован на команде, мы должны как можно лучше завершить сезон, попытаться выиграть трофеи. Сейчас не время отвлекаться на посторонние вещи», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. 0