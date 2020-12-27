Клопп: «Вест Бромвич» сделал свою работу и заслужил ничью

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал ничью в матче 15-го тура АПЛ против(1:1).

«Не ожидал, что в первом тайме соперник будет играть по схеме 6-4-0. Впрочем, никто не ожидал. Считал, что мы неплохо справляемся.

Во втором тайме они провели три контратаки и заработали много угловых, а это уже вина "Ливерпуля". Поэтому мы и заработали лишь одно очко.

Честно говоря, сложно проявлять активность, когда соперник уходит в глухую оборону. Но "Вест Бромвич" сделал свою работу и заслужил ничью.

В конце концов, все знают и понимают, что мы должны были и могли сыграть лучше сегодня вечером.

Они играли по-другому против "Астон Виллы", сегодня было ясно, что это будет оборонительный футбол и стандарты. Когда их назначают в матче, это нельзя контролировать, нужно просто работать над этим.

Мы не переключились. Это не та игра, о которой мы будем говорить через 20 лет, но это матч, где мы должны играть. Мы не смогли показать нашу игру», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» по-прежнему лидирует в таблице, набрав 32 очка. У «дроздов» — 19-я позиция и восемь очков.

29 декабря «красные» сыграют с «Ньюкаслом», а «Вест Бромвич» примет «Лидс». 0