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    Клопп: «Вест Бромвич» сделал свою работу и заслужил ничью

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1).

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Не ожидал, что в первом тайме соперник будет играть по схеме 6-4-0. Впрочем, никто не ожидал. Считал, что мы неплохо справляемся.

    Во втором тайме они провели три контратаки и заработали много угловых, а это уже вина "Ливерпуля". Поэтому мы и заработали лишь одно очко.

    Честно говоря, сложно проявлять активность, когда соперник уходит в глухую оборону. Но "Вест Бромвич" сделал свою работу и заслужил ничью.

    В конце концов, все знают и понимают, что мы должны были и могли сыграть лучше сегодня вечером.

    Они играли по-другому против "Астон Виллы", сегодня было ясно, что это будет оборонительный футбол и стандарты. Когда их назначают в матче, это нельзя контролировать, нужно просто работать над этим.

    Мы не переключились. Это не та игра, о которой мы будем говорить через 20 лет, но это матч, где мы должны играть. Мы не смогли показать нашу игру», — цитирует Клоппа Sky Sports.

    «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в таблице, набрав 32 очка. У «дроздов» — 19-я позиция и восемь очков.

    29 декабря «красные» сыграют с «Ньюкаслом», а «Вест Бромвич» примет «Лидс». 0

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