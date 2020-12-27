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    Худяков: Ни один футболист «Тамбова» не просил отпустить его зимой

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что никто из футболистов «волков» не просил руководство клуба отпустить его в другую команду.

    Павел Худяков
    Павел Худяков

    10 декабря стало известно, что в отношении клуба возбуждено новое административное дело за невыплату зарплаты, задолженность по которой составляет почти 118 миллионов рублей.

    Ранее ряд футболистов команды бойкотировали матч против московского «Спартака» (1:5). «Тамбов» из-за затянувшейся реконструкции своего стадиона вынужден проводить домашние матчи в Саранске.

    «В "Тамбове" не очень стабильная финансовая ситуация, практически каждый игрок, который захочет покинуть клуб, может подать документы в палату РФС по разрешению споров и уйти свободным агентом, потому что у нас есть задолженности перед футболистами.

    Такого, чтобы кто-то подошел и сказал, чтобы мы отпустили его зимой, нет», — сказал Худяков «Р-Спорт».

    Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что РПЛ совместно с властями региона поможет «Тамбову» решить проблемы и будут найдены источники для того, чтобы обеспечить финансирование команды и она могла доиграть сезон.

    После 19 туров «Тамбов» набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. 0

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