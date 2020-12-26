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    «Арсенал» победил в лондонском дерби

    «Арсенал» — «Челси»: счет 3:1, обзор голов

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    «Арсенал» одолел «Челси» в лондонском дерби 15 тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Вперед «канониров» вывел Александр Ляказетт, который реализовал пенальти. Еще к перерыву увеличил отрыв Гранит Джака.

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    Букайо Сака на 56 минуте сделал счет разгромным, однако на 85 минуте Тэмми Абрахам все же сумел размочить результат.

    «Челси» мог забивать еще, но Жоржиньо не реализовал пенальти, назначенный в добавленное время.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Челси 3:1
    Голы: 1:0 Александр Ляказетт (пенальти) (34'), 2:0 Гранит Джака (44'), 3:0 Букайо Сака (56'), 3:1 Тэмми Абрахам (85') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Rob Holding, Pablo Mari, Букайо Сака, Мохамед Эль-Ненни, Эмиль Смит Роув (Джозеф Уиллок, 65'), Гранит Джака, Габриэл Мартинелли (Николя Пепе, 71'), Александр Ляказетт (Шкодран Мустафи, 90') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Рис Джеймс, N'Golo Kante (Кай Хаверц, 74'), Матео Ковачич (Жоржиньо, 46'), Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер (Каллум Хадсон-Одои, 46') Предупреждения: Pablo Mari (16'), Тьяго Силва (73'), Киран Тирни (83')

    Этой победой «Арсенал» прервал внушительную безвыигрышную серию в АПЛ. Команда Артеты набрала 17 пунктов и временно поднялась на 14 место. «Челси» идет на шестой строчке, имея 25 очков в активе. 0

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